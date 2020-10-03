عاجل.. البدري يرد في بيان رسمي بشأن أزمة تصريحات مصطفى محمد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصدر حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، بيانًا للرد على الهجوم الذي تلقاه في الساعات الماضية ، عقب حديثه عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك، واعتبره كثيرون تقليلا من هداف المنتخب الأوليمبي.

 

وقال البدري في بيانه، إنه يبدي اندهاشه واستغرابه من محاولات البعض تناول تصريحاته الخاصة بمهاجم الزمالك مصطفى محمد إلى أمور أخرى بعيدة عن الواقع والمنطق".

 

وأوضح أنه سبق وتحدث أكثر من مرة عن مصطفى محمد، وأكد أنه لاعب خامة طيبة ومتميزة وينتظره مستقبل.

 

وأضاف أن تصريحاته الأخيرة، بأن اللاعب في حاجة إلى تطوير وعمل وجهد لا تعني خروجه من حساباته وترشيحاته ضمن القائمة المنتظرة في مواجهتي توجو.

 

واستطرد: "تصريحاتي تأتي لتشجيع اللاعب ووصوله إلى أفضل حال، لاسميا وأنه ما زال في بداية مشواره ويحتاج للنصيحة حتى يطور من نفسه، وهو ما أفعله معه من خلال اتصالاتي به".

 

وأردف: "إذا لم يكن اللاعب بحاجة للنصيحة والاجتهاد ليتطور مستواه، فلماذا يتدرب يوميا ليصبح أفضل؟، وأي لاعب يحتاج للتطور والتدريب والاجتهاد ومن يتقبل النصيحة يصبح لاعبا مميزا مستقبلا".

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