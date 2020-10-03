مانشيني يعلن قائمة منتخب إيطاليا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، قائمة تضم 34 لاعبا استعدادا لمباراة ودية ومواجهتين ضمن منافسات دوري أمم أوروبا، خلال الفترة ما بين يوم الأربعاء المقبل و14 أكتوبر الجاري.

 

ولم تشهد القائمة، استدعاء أي لاعب من نابولي، بعد أن شهد الفريق الإيطالي، حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

 

ونشر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مساء أمس الجمعة، القائمة التي حددها مانشيني، وقد شهدت انضمام ماركو سيلفستري حارس مرمى فيرونا للمرة الأولى إلى المنتخب.

 

وعاد المهاجمون أنجيلو أوجبونا ومانويل لاتزاري ودومينيكو بيراردي إلى قائمة المنتخب بعد غياب دام عامين.

 

ولم تشمل القائمة أي لاعبين من نابولي، انتظارا لنتائج المزيد من فحوص كورونا، وذلك بعد أن تبين إصابة البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب خط وسط الفريق بعدوى كورونا.

 

ومن المقرر أن ينضم لورينزي بيليجريني لاعب خط وسط روما، إلى صفوف المنتخب بعد الخضوع لجراحة في الأنف.

 

ويبدأ المنتخب الإيطالي تدريباته بعد غد الإثنين في معسكر بالقرب من مدينة فلورنسا، والتي سيخوض فيها مباراة ودية أمام منتخب مولدوفا يوم الأربعاء المقبل على ملعب "أرتيميو فرانكي".

 

وبعدها يحل المنتخب الإيطالي ضيفا على نظيره البولندي في دانسك في 11 أكتوبر الجاري، ثم يستضيف المنتخب الهولندي في بيرجامو يوم 14 من الشهر نفسه، ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

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