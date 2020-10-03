مانشستر سيتي يصدم برشلونة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
صدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي فريق برشلونة الإسباني ورفض العرض المُقدم منه للحصول على توقيع واحد من اللاعبين المميزين في صفوف السيتزينز.

وكانت الكثير من المصادر الصحفية الإسبانية أكدت أن عرض برشلونة الأول للتعاقد مع إيريك جارسيا كان 10 مليون يورو لكن صحيفة موندو ديبورتفيو أكدت أن برشلونة قدم عرض جديد بشأن جارسيا بمقابل مادي أكبر من العرض الأول.

واشارت إلى أن مسؤولي مانشستر سيتي لم يقتنعوا بالعرض وأكدوا أنهم يخططون للإحتفاظ بخدمات اللاعب لنهاية الموسم الجاري.

وسبق وأن أكدت بعض المصادر الصحفية الإنجليزي أن السيتي يشترط الحصول على مبلغ 30 مليون يورو من أجل الإستغناء عن اللاعب قبل نهاية عقده.


أخبار تهمك

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. طلب عمرو أديب الغريب بسبب قنوات الإخوان

منذ حوالي 4 ساعات

رد ناري من نجم الأهلي على شائعات توقيعه لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل لطبيب ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

حاول تجنبها.. 3 أشياء تزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ماليك إيفونا يقترب من العودة للدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

بروس يكشف سر عدم موافقته على تدريب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. البدري يرد في بيان رسمي بشأن أزمة تصريحات مصطفى محمد

منذ نصف ساعة

ميدو يعلن عن تأييده لتصريحات حسام البدري بشأن مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ يوم

عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبين بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

11:01 ص

حاول تجنبها.. 3 أشياء تزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا

11:30 ص

عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبين بكورونا

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟