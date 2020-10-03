مانشستر سيتي يصدم برشلونة

صدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي فريق برشلونة الإسباني ورفض العرض المُقدم منه للحصول على توقيع واحد من اللاعبين المميزين في صفوف السيتزينز.





وكانت الكثير من المصادر الصحفية الإسبانية أكدت أن عرض برشلونة الأول للتعاقد مع إيريك جارسيا كان 10 مليون يورو لكن صحيفة موندو ديبورتفيو أكدت أن برشلونة قدم عرض جديد بشأن جارسيا بمقابل مادي أكبر من العرض الأول.





واشارت إلى أن مسؤولي مانشستر سيتي لم يقتنعوا بالعرض وأكدوا أنهم يخططون للإحتفاظ بخدمات اللاعب لنهاية الموسم الجاري.





وسبق وأن أكدت بعض المصادر الصحفية الإنجليزي أن السيتي يشترط الحصول على مبلغ 30 مليون يورو من أجل الإستغناء عن اللاعب قبل نهاية عقده.





