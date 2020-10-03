أستاذ فيزياء الشمس: العالم ينتظر 15 ظاهرة فلكية خلال أكتوبر (فيديو)

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد غريب، أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن العالم سيشهد 15 ظاهرة فلكية خلال شهر أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن هذا الشهر سنرى حالتين لاكتمال البدر، وعندما يكتمل البدر مرتين في شهر ميلادي واحد يطلق على البدر الثاني "القمر الأزرق"، وهذا الاسم ليس له علاقة بلونه.

وأشار "غريب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن كل شهور السنة تشهد ظواهر فلكية، ولكن عددها غير ثابت، نافيا ما يتردد بشأن أن ظهور الشهب في السماء يعني حرق شياطين، معلقا: "كلام لا أساس له من الصحة".

ولفت إلى أن المد والجزر بالبحر يؤثر على الحالة النفسية للبشر، موضحا أن المكون الرئيسي لجسم الإنسان هو المياه، والمد والجزر يحدث عندما يكون القمر بدر أو محاق، وهذا يحدث أيام 13 و14 و15 من الشهر، منوها بأنهم لاحظوا في مستشفيات الأمراض النفسية أن المرضى النفسيين يصابون بحالة اضطراب في هذه الأيام.

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة تعرض مصر لزلازل خلال شهر أكتوبر، مؤكدا أن ما يثار بهذا الشأن غير حقيقي.

ووجه "القاضي"، خلال تصريحات صحفية، رسالة إلى المواطنين، قائلا: "لا داعي للقلق أو الهلع.. فمصر لم تدخل حزام الزلازل"، منوها بأن الزلازل التي تحدث في محافظة البحر الأحمر ليس لها علاقة بزلزال شهر أكتوبر 1992.

وأضاف، "بلاش هلع ولا تتعاملوا مع شهر أكتوبر على أنه شهر زلازل"، منوها بأن الشبكة القومية للزلازل تسجل هزات أرضية بشكل يومي ولكنها غير محسوسة للبشر.

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