موسيماني: فخور بتدريب الأهلي والرحيل عن صن داونز لم يكن سهلًا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه لم يكن من السهل الرحيل عن صن داونز والمجيء إلى القاهرة.

وقال في المؤتمر الصحفي لتقديمه :"لم يكن سهلًا أن أرحل عن صن داونز الذي توجت معه في ١١ بطولة ولكن أنا سعيد أني جئت إلى هنا".

وتابع :"لم أتابع الدوري المصري بشكل مستمر ولكن أتابع الفرق المصرية مثل الأهلي وهم يلعبون في دوري أبطال إفريقيا".

وأشار :"الدوري المحلي في جنوب إفريقيا واحدًا من أقوى ٥ دوريات في إفريقيا والدوري المصري أيضًا كذلك".

وأوضح :"الكابتن محمود الخطيب وأعضاء اللجنة رحبوا بي ومنحوني الثقة لكي أبدأ المهمة وقاموا بتعريفي بأدوار الجهاز وكيف يدار الفريق ومنحوني معلومات عن الفريق كي أعلم ما يدار بداخله".

وواصل :"لا أحتاج أن أعرف حجم النادي الأهلي لأني أعرفه جيدًا".

وعن تغيير طريقة اللعب قال :"من باب المصادفة أنني كنت ألعب مع صن داونز بنفس طريقة لعب الأهلي، ومن الممكن أن نغير الطريقة حال تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين".

وزاد :"شاهدت مباراة الأهلي والزمالك والأهلي نجح بطريقة لعبه في تحقيق لقب الدوري ووصل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وفي الوقت الحالي لا يفكر في تغيير طريقة اللعب".

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