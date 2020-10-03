مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة أشكال الخروج عن القانون

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1611) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11408) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد. الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

وكما أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية) عن ضبط (226) قضية متنوعة.
 
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (7) قضايا متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهودها عن ضبط (120) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1190) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).

هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. 

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