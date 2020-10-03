جيل الأهلي الذهبي يكرم أحمد شوبير

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كرم الجيل الذهبى للنادى الأهلى بقيادة مدربهم الدكتور عمرو أبو المجد زميل جيلهم الكابتن أحمد شوبير بمناسبة تفوقه الإعلامي وكونه أحد قادة الأهلي وأهم لاعبيه التاريخيين.


وأهدى قدامي اللاعبين درعا تذكاريا للإعلامي أحمد شوبير وتمنوا له التوفيق في المرحلة المقبلة،كونه صاحب بصمة كبيرة في مجال الإعلام الرياضي.


جاء ذلك على هامش حفل الغذاء الذي أقامة أعضاء هذا الفريق، حيث أبدى الإعلامي أحمد شوبير، سعادته بحضور جميع هذا الجيل الذي يفخر بوجود مجموعة كبيرة من اللاعبين لها مكانه في الوسط الرياضي.


أضاف شوبير بأن الدكتور عمرو أبو المجد صاحب فصل وخير على هذا الجيل ومجموعة النجوم الكبار، واحتضن هؤلاء اللاعبين في سن صغيرة حتى أصبحوا نجوما ومن الطبيعي موضحا أن هناك اتفاق بين مجموعة هذ الجيل علي الالتقاء كل فترة كعرف على عودة أحلى أيام الذكريات.


وحضر من نجوم هذا الجيل، مجموعة كبيرة وعلى رأسهم الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني والكابتن طاهر أبوزيد، والكابتن محمود جابر والكابتن ابراهيم  عزت.

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