ضبط 109 قضايا مخدرات وتنفيذ 58957 حكما قضائيا متنوعا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 34 سلاح نارى
بحوزة 27متهم) وذلك على النحو التالى:

(2) بندقية آلية.
(8) بنادق خرطوش.
(1) طبنجة.
(23) فرد محلى.
(64) طلقة مختلفة الأعيرة.
ضبط (158) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (58957) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(257) حكم جناية.
(16868) حكم حبس جزئى.
(3681) حكم حبس مستأنف.
(27452) حكم غرامة.
(10699) حكم مخالفة.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (109) قضية مخدرات ضبط خلالها (114) متهم وبحوزتهم الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (6،575 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (5،270 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،565كيلو جرام).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت (3،440 كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت (105جرام)
كمية من مخدر الأفيون وزنت (150جرام)
كمية من مخدر الشابو وزنت (93 جرام)
كمية من البودرة المخدرة وزنت (170 جرام).
كمية من مخدر الكيتامين وزنت (50 جرام)
عدد (9014) قرص مخدر.
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضم (7) متهمين، إرتكبوا (4) حادث متنوع.
فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (17) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (11) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (236) مخالفة.
فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة (3 سيارات ).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (13127) مخالفة مرورية.
فى مجال فحص السائقين: فحص (48) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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