الأنبا بشارة يترأس احتفال القديسة تريزا الطفل يسوع بكنيسة جروحات القديس فرنسيس

احتفلت كنيسة جروحات القديس فرنسيس ومزار القديسة تريزا بأسيوط بعيد القديسة تريزا للطفل يسوع.





وترأس صلاة الذبيحة الإلهية، صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك.





وكما شارك في الصلاة الأب لوكاس حلمي راعي الكنيسة، والأب يوسف ميخائيل راعي كنيسة القديس أنطونيوس البدواني بأرمنت الحيط، وحضر الصلاة أيضًا الأخوات الراهبات، وعدد كبير من أبناء الرعية ومن الرعايا المختلفة.





فى سياق اخر افتتحت الكنيسة الكاثوليكية معسكر معسكر الكوادر الإعلامية المنعقد من يوم ١ اكتوبر إلى ٣ أكتوبر.





ونظمت لجنة شباب الإيبارشية البطريركية والأب فرنسيس وحيد مسئول اللجنة بالتعاون مع مكتب دياكونيا للتنمية، المعسكر، وذلك بسان مارك ببرج العرب بالاسكندرية بحضور حوالي ٢٠ شاب من شباب الايبارشية البطريركية.





وتخلل اليوم الأول افتتاح المعسكر بكلمة من الاب فرنسيس مشجعا الشباب علي الاستفاده بأقصي حد ومقدما برنامج المعسكر ونبذه عن المحاضرين.





كما احتوي اليوم علي العديد من المحاضرات عن كتابة التقارير والاعداد مع الاعلامي رامي جمال وثقافة التفكير النقدي ومعرفه الذات مع المدرب ماجد موريس،هذا ويستمر البرنامج طوال مده المعسكر.





وكانت أصدرت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بيانا رسميا تعلن فيه إصابة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بفيروس كورونا المستجد.





ونص البيان على الآتى: نصلي من أجل شفاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، من فيروس كورونا المستجد.





حيث أثبتت التحاليل الطبية اليوم إيجابية الإصابة بالفيروس، وهو الآن قيد العزل المنزلي.





نطلب من الله الشفاء والسلامة له ولأسرته ولكل مصابي فيروس كورونا بمصر، والعالم أجمع.





وسرد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال عظته الأسبوعية والتى كانت تحت عنوان" شهوةالالتقاءبالمسيح"الشخصيات التى ذهبت للسيد المسيح لتتعرف عليه وقال: في العهد الجديد نتقابل مع شخصيات ذهبت للسيد المسيح لتتعرف عليه، مثل المرأة الكنعانية والتى كانت مريضة فذهبت للسيد المسيح لأنه الطبيب الحقيقي الذي يقدر أن يشفي ابنتها، ونثنائيل أحد تلاميذ السيد المسيح.



