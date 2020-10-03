موسيماني: أشكر الخطيب على تدريب الأهلي نادي القرن في إفريقيا

عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتولي تدريب الفريق الأحمر.









وأضاف في المؤتمر :"أشكر الكابتن محسن صالح رئيس لجنة كرة القدم وقبل منه أشكر محمود الخطيب رئيس الأهلي على تدريب النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا".









وتابع :"جئت إلى هنا بأنني لعبت مباراتين مع النادي الأهلي في مناسبتين ومع منتخب جنوب إفريقيا في مصر".









وزاد :"أعرف أن النادي الأهلي كبير وكيف يلعب داخل مصر وخارج مصر وهو نادي كبير في إفريقيا".









وواصل :"أعرف الصحفيين المتواجدين هنا في المؤتمر الصحفي وهم تعاملوا معي باحترام وأنا أيضًا أبادلهم الاحترام".









وأوضح :"النادي الأهلي يحظى باحترام كبير في مصر وفي قارة إفريقيا، ووجودي هنا يعكس رسالة رئيس جنوب إفريقيا والعلاقة الطيبة مع مصر كما أن رئيس صن داونز كان سعيد جدًا أن أحضر إلى مصر لتولي تدريب النادي الأهلي كما أن جماهير صن داونز حفزتني وشجعتني على ذلك رغم أنه من المفترض أن تكون حزينة، رغم البطولات التي حققناها مع صن داونز".









وواصل :"هذا الأمر لم يكن من السهل، الجزء الإيجابي أنني أتولى تدريب النادي الأهلي".









وتابع :"سعيد جدًا باختيار النادي الأهلي لي رغم وجود عددًا من المدربين المرشحين."









وأوضح ؛"أنا أعلم المسؤولية الكبيرة الملقاه على عاتقي والضغوط التي سنكون عليها مع النادي الأهلي".









وأردف :"أعرف أيضًا الضغوط التي تكون ملقاه على الفرق المصرية التي تلعب في بطولة دوري أبطال إفريقيا ولمست ذلك خلال ملاقاة الأهلي والزمالك".









المكسب مطلب جماهيري وأنا أعلم ذلك وأنا متعود على الضغوطات مع جنوب إفريقيا ومع فريق صن داونز"

وأشار :"أعلم مساندة مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ودعم الجهاز الإداري بقيادة سيد عبد الحفيظ وأمير توفيق وفر لي كل شيء واعتبره صديق بالنسبة لي".









وزاد :"وجدت ترحب كبير من اللاعبين في استقبالي في أول مران لي مع الفريق، وهم يعرفوني لأنني تقابلت معهم في المباريات والمطارات".









وواصل :"أعرف النادي الأهلي واللاعبين والكابتن محمد شطة هو معلمي في الاتحاد الإفريقي "كاف" وكابتن حسن شحاته بمثابة والدي وتقابلت معه في المغرب في إحدى الدورات وأنا اعتبره كأسطورة لانه حقق ٣ ألقاب لبطولة أمم إفريقيا".









وأردف :"ما ينقصنا هو تواجد الجماهير وسعادتهم تأتي من خلال الانتصارات وأشكر الجميع وهيا لنبدأ عملنا".