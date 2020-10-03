جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-



فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها (ماكينات خياطة - بضائع أجنبية الصنع) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها قرابة (150ألف جنيه).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط (2) قضية.. بمضبوطات بلغت (1750قرص مخدر).

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (24) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1070) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (174) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية هجرة غير شرعية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

