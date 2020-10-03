جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية
السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:45 م
داليا عادل
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها (ماكينات خياطة - بضائع أجنبية الصنع) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها قرابة (150ألف جنيه).
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط (2) قضية.. بمضبوطات بلغت (1750قرص مخدر).
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (24) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1070) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (174) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية هجرة غير شرعية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها (ماكينات خياطة - بضائع أجنبية الصنع) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها قرابة (150ألف جنيه).
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط (2) قضية.. بمضبوطات بلغت (1750قرص مخدر).
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (24) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1070) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (174) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية هجرة غير شرعية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.