برشلونة يستعد لتوديع لاعب جديد

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت حقيقة إعتزام برشلونة التخلي عن خدمات لاعب جديد في الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن بلانيس السكرتير الفني لبرشلونة قد أكد أن رحيل ديمبلي ليونايتد أمر غير موجود ولا توجد مفاوضات مع النادي الإنجليزي خاصةً أن اللاعب من المهمين بالنسبة للنادي الكتالوني.





وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المستبعد تطور المفاوضات بين برشلونة ويونايتد حول ديمبلي وذلك قبل نهاية فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وأن بلانيس يراوغ بشأن مصير ديمبلي والذي تم وضعه بالفعل على قائمة الإنتقالات.





وتكمن المشكلة الكبرى في مسألة بيع ديمبلي صيغة الصفقة حيث أنه من الصعب أن ينفق اليونايتد أموال كثيرة الصيف الجاري بعد إستثمار أكثر من 100 مليون العام الجاري للحصول على الثنائي برونو فيرناندز ودوني فان دي بيك.



