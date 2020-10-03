بروس يكشف سر عدم موافقته على تدريب الزمالك

أكد البلجيكي هوجو بروس المدير الفني الأسبق لمنتخب الكاميرون، أنه رفض عرضا لقيادة الزمالك المصري، الأسبوع الماضي.





وقال بروس، عبر برنامج (نمبر وان) بقناة (النهار): "إدارة الزمالك حددت لي أهدافها، وهي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، والحصول على وصافة الدوري المصري".





وتابع: "كان أمرا شديد الخطورة، خاصةً أنه تتبقي فقط 3 أسابيع (على مباراة ذهاب نصف النهائي الإفريقي أمام الرجاء المغربي).. تخوفت صراحةً على اسمي في المجال التدريبي، حال إخفاقي مع الزمالك، واعتذرت لمسؤولي الفريق".





وقال بروس إن وكيله عرض سيرته الذاتية على منتخب مصر، لخلافة المدرب السابق، الأرجنتيني هيكتور كوبر، لكن لم تحدث مفاوضات وقتها.



