المهندسين: مصر لا تستورد غاز الآن.. وننتج 650 ألف برميل (فيديو)

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد صبرى الشرقاوى، خبير البترول، ورئيس شعبة البترول بنقابة المهندسين، أن قطاع البترول في مصر شهد طفرة كبيرة خلال الـ 6 سنوات الماضية.

وقال "الشرقاوي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، إن الاكتشافات البترولية توقفت تمامًا خلال الفترة ما بين 2012 حتى 2013، قبل ضخ الاستثمارات الضخمة مرة أخرى، في يوليو 2014.

وواصل: "خريطة البترول في مصر تغيرت بشكل كلي، ولأول مرة نرى قطاع البترول يحقق 27% من الدخل القومي، كما حققت مصر لأول مرة الاكتفاء الذاتي من الغاز، وهذا لم يكن ليحدث بدون استقرار الدولة المصرية"، مضيفًا: "مصر لا تستورد غاز الآن.. وننتج 650 ألف برميل خام بترولي، ولكن الاستهلاك في مصر أكبر من ذلك.. وعلينا تشجيع الناس على استخدام الغاز الطبيعى بما يساهم في تخفيض استهلاك البنزين".

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن مصر مؤهلة بشدة للعب دور مركز الطاقة في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز في سبتمبر عام 2018 ولولا أزمة جائحة كورونا وتدني الأسعار العالمية لكانت صدرت على مستوى العالم كله.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال تصريحات صحفية، أن مصر سيكون لها دور كبير باعتبارها من أهم مصادر الطاقة التقليدية، مؤكدًا أن صناعات الغاز سيكون لها تأثير كبير لصالح المواطن المصري وتقليل عجز الميزانية.

وأشار إلى أن مصر توسعت في مصانع البتروكيماويات باعتبارها خطة قومية، موضحًا أن هناك مشروعين في العلمين والمنطقة الاقتصادية بتكلفة تصل إلى 14 مليار دولار في هذه الصناعات، وكذلك هناك 11 مشروعًا بتكلفة 17 مليار، مؤكدًا أن هذه الصناعات ستصب في صالح المواطن والاقتصاد المصري.

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