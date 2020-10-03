عاجل.. إصابة جديدة تربك حسابات زيدان قبل الكلاسيكو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:47 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة جديدة تعرض لها الفريق وذلك قبل خوض غمار مباراة ليفانتي يوم غداً الأحد لحساب مباريات الجولة الخامسة من الليجا.

وفي بيان صحفي نشره الفريق على موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت أكد أنه بعد الفحوصات التي اجراها اللاعب ألفارو أودريزولا من جانب الجهاز الطبي تم تشخصيه بالإصابة في العضلة الخاصة بالقدم اليسرى.

وبتلك الإصابة بات زين الدين زيدان في موقف لا يُحسد عليه وذلك في مركز الظهير الأيمن خاصةً بعد إصابة الثنائي الأساسي داني كارفخال الذي تأكد غيابه لمدة شهر يوم أمس والبديل أودريوزولا.

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