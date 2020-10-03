بيراميدز يستبعد نجمه من مواجهة المقاصة بتعليمات إدارية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
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صرح الإعلامي عمر ربيع ياسين إن الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقياده الكرواتي انتي تشاتشيتش قرر استبعاد رجب بكار من مواجهه مصر المقاصة بناءا على تعليمات من إدارة النادي.


وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن المدير الفني للفريق عقد جلسة مع اللاعب أبلغه خلالها أنه بحاجه لجهوده خلال المباريات لكن قرار استبعاده جاء من إداره النادي.


وأشار "عمر" أن اللاعب سيتم استبعاده أيضًا من المباريات المتبقية في البطولة الكونفدرالية بعد غيابه عن جلسه التصوير التي خضع لها جميع اللاعبين بما فيهم المنضمين حديثًا شريف اكرامي ورمضان صبحي رغم عدم مشاركتهما مع الفريق إلا فى الموسم الجديد.

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