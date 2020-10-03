سرقوها وهربوا.. حبس المتهمين بقتل سيدة إفريقية بالعجوزة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس سيدة وزوجها، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل سيدة إفريقية بالعجوزة، لسرقتها لأنها تعيش بمفردها.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل العثور على جثة سيدة تحملةجنسية إحدى الدول الافريقية مصابه بطعنات متفرقه بجسدها، بالعجوزة، أن السيدة تقطن بمفردها

وأفادت التحقيقات، أن الجثة عثر عليها أسفل سرير غرفة النوم، وأن يوم الواقعة تم اكتشافها بعد تعفن الجثة من خلال انبعاث رائحة كريهة من الشقة، على الفور قامت الجيران بإبلاغ الشرطة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انبعاث رائحة كريهة من شقة ربة منزل تحمل جنسية دولة إفريقية بالعجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة السيدة أسفل سرير غرفة نومها، وتبين من خلال مناظرتها تعرضها للطعن بسلاح أبيض، وأن الجانى أخفى جثتها أسفل سرير غرفة نومها بعد لفها بملاءة.

وحرر محضر بالواقة، وباشرت النيابة التحقيق.

حبس المتهمين بقتل سيدة خليجية بالطالبية ١٥ يوم


قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهمين، ١٥يوم على ذمة التحقيقات لقتلهم سيدة خليجية بداخل شقتها بالطالبية.

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة مقتل خليجية وتدعى " نفيسه" في عقدها الخامس، على يد حارس العقار وشقيقته، حيث إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر حارس العقار بأنه نظرًا لعمله بالعقار محل إقامة المجنى عليها وعلمه بثرائها وإقامتها بمفردها وعمل شقيقته طرفها عقد العزم على قتلها بقصد سرقتها.

وافادا في التحقيقات، أن شقيقته قامت بتسهيل دخوله والمتهم الثالث للشقة محل الواقعة وما أن شاهدا المجنى عليها حتى قاما بالتعدى عليها بالضرب على رأسها بإستخدام "2 طفاية سجائر " عُثر عليهما بمحل الحادث وبهما أثار دماء " فأوديا بحياتها وقامت المتهمة الثانية بنزع بعض المصوغات الذهبية التى كانت تتحلى بهم، وإستولوا من الشقة على (عدد 5 هواتف محمولة - زجاجتى عطر - جهاز راوتر "ظنًا منهم أنه جهاز تسجيل خاص بكاميرات المراقبة بالشقة") وهربوا، وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات وبعض الملابس التى كانوا يرتدوها وبها آثار مدممة.

تبلغ لمركز شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة إحدى السيدات (ربة منزل مصرية تحمل جنسية إحدى الدول العربية، مُقيمة بشقة بدائرة القسم) داخل الشقة محل إقامتها وبها كدمات وجروح، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها، وما قررته شقيقتها (ربة منزل مصرية تحمل جنسية ذات الدولة- مُقيمة بشقة بذات العقار) بعدم وجود عدد 2 هاتف محمول خاصين بالمجنى 

فقد توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء إرتكاب الواقعة أشخاص (حارس العقار محل البلاغ "له معلومات جنائية" – شقيقة الأول - خراط).. مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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