وزير الإسكان: 3 مليارات استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا





صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، بأن محافظة المنيا شهدت طفرة فى استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وإحلال وتجديد بكافة مراكز المحافظة المختلفة بتكلفة إجمالية حوالى 3مليارات و244مليون جنيه.









وأوضح المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، انه تم تنفيذ مشروعات وخدمات بفرع دير مواس بتكلفة إجمالية455 مليون جنيه وأبرزها محطة ديرمواس المرشحة ومحطة رفع صرف صحى تانوف وتنفيذ وصلات مجانية لأكثر من 3000مشترك.









وقال: شهد مركز ملوى تنفيذ خدمات بحوالى 290مليون ونصف وابرزها المرحلة الثانية لمحطة معصرة ملوى ومحطة مياه ابشادات المرشحة.









وأوضح المهندس ياسر الشهاوى، أنه فيما يخص مركز ابوقرقاص، فقد تم تنفيذ خدمات ومشروعات بحوالى مليار و60 مليون جنيه وابرزها محطة المطاهرة المرشحة 1200 ل/ث وعمل وصلات للأسر الأولى بالرعاية بحوالى 5ملايين جنيه.









وأوضح رئيس الشركة، أنه فيما يخص مركز ومدينة المنيا فقد تم إنجاز أعمال بحوالى 378 مليون جنيه أبرزها محطة رفع صرف صحي صفط الخمار ، ومحطة رفع صرف صحي الأوقاف، كما شهد مركز سمالوط تنفيذ مشروعات مياه وصرف صحي بمبلغ 304.4 مليون جنيه حيث تم تركيب العديد من الابار الغاطسة للتغلب على ضعف المياه بالمناطق الساخنة.









وأضاف أنه فيما يخص مركز مطاى، فقد تم تنفيذ أعمال بمبلغ 71 مليون جنيه منها استلام محطة رفع صرف صحي أولاد الشيخ علي، ومحطة رفع صرف صحي أدقاق المسك، وفى فرع بنى مزار فقد تم صرف مبلغ 292 مليون جنيه أبرزها استلام محطة رفع أبو جرج، ومحطة رفع الحسينية.









وقال: شهد مركز مغاغة انجازات بحوالى 170 مليون جنيه أبرزها محطة رفع صرف صحي الهدار ومحطة رفع أبا البلد ، كما تم مد وتدعيم العديد من الخطوط، وعن مركز العدوة فقد تم تنفيذ انجازات بمبلغ 223 مليون جنيه أبرزها مركز خدمة عملاء العدوة بعد التجديد، ومحطة صرف صحي بنى وركان، واستلام محطة صرف صحي كفر مهدى.









وأكد الشهاوى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يشهد تطوراً فى الخدمات المقدمة للجمهور من أجل الوصول إلى جودة المياه المنتجة والصرف الصحي الآمن.











