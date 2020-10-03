إنذار للحكومه بتطبيق نظام الكفيل على السوريين بمصر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements



قدم ايمن محفوظ المحامي إنذارا رسميا لرئيس الوزراء يطالبه بتطبيق نظام الكفيل علي السوريين بمصر الذي وصفهم بالاقطاعيين الجدد.

بدا ايمن محفوظ انذاره للحكومه
بان قدر مصر ان تحمل هموم الاشقاء العرب وهو المبدأ الذي تؤمن مصر به حكومه وشعبا
ولهذاانتشرت مشاريع السوريين بمصر مع اقاويل لانؤكدها اوننفيها عن عمليات غسيل اموال
ولكن الخطر الاكبر كان ظهور السوريين بمظهر الاقطاعيين الجدد الذين يستغلون احتضان المصريين لهم اسوء استغلال فتم التنكيل بالعمال المصريين والاخلال بأسهم المنافسين من المستثمرين المصريين

واشار محفوظ انه يجب تطبيق نظام الكفيل المطبق في بعض البلدان العربيه علي السوريين المقيمين بمصر للاحكام الرقابه عليهم وذلك لمصلحه العامل المصري الذي اضير من تجبر السوريين عليه
فنطالب بالغاء قرار الحكومه السلبي بهذا الشان طبقا
للقانون رقم 47 لسنه 1972.

واكمل محفوظ انذاره ان امتناع جهه الاداره عن قرار كان من الواجب قانونا اتخاذه بغيه حدوث اثر قانوني معين. فيجوز اقامه دعوي قضائيه للالغاء هذا القرار السلبي.

واستطرد محفوظ بانذاره
بان اختصام معالي رئيس الوزراء جاء طبقا
لقانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 والذي حدد المهام والصلاحيات المخولة لسيادته
بوضع السياسة العامة للدولة والمحافظة على أمن الوطن وحماية مصالحه
واختتم محفوظ انذاره بكتاب موصي بعلم الوصول
بالمطالبه بالزام اي منشاه يديرها سوريين بتعين مدير مصري يراقب اعمال تلك المنشأه ليقدم تقريرا للجهات الاداريه عن مدي التزامها بحسن معامله العمال المصريين وعدم الاضرار بالمستثمرين المصريين. وذلك حرصا علي مصلحه الوطن والمواطن من انتهاكات السوريين بمصر
والايحق للطالب رفع دعوي قضائيه بالزام الحكومه بذلك

أخبار تهمك

رد ناري من نجم الأهلي على شائعات توقيعه لبيراميدز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبين بكورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

منذ ساعة و 8 دقيقة

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ يوم

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 22 ساعة

ماليك إيفونا يقترب من العودة للدوري المصري

منذ ساعة و نصف

ميدو يعلن عن تأييده لتصريحات حسام البدري بشأن مصطفى محمد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل لطبيب ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

حاول تجنبها.. 3 أشياء تزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا

منذ 39 دقيقة

بيراميدز يستبعد نجمه من مواجهة المقاصة بتعليمات إدارية

منذ 34 دقيقة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

11:01 ص

عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبين بكورونا

10:00 ص

ماليك إيفونا يقترب من العودة للدوري المصري

10:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟