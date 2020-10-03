عاجل.. إصابة جديدة تضرب ريال مدريد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم السبت، إصابة ألفارو أودريوزولا الظهير الأيمن للفريق، قبل يوم واحد من مواجهة ليفانتي.

 

وقام الفريق الملكي بنشر بيانًا عبر موقعه الرسمي يوضح فيه طبيعة إصابة لاعبه على النحو التالي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا ألفارو أودريوزولا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تبين إصابته في ساقه اليسرى".

 

إصابة أودريوزولا تمثل أزمة في ريال مدريد خاصة بعد إصابة الظهير الأساسي داني كارفخال ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

 

ويلتقي ريال مدريد غدا الأحد، مع ليفانتي، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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