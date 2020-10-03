باستثمارات 500 مليون جنيه.. جارٍ الانتهاء من مشروع المستشفى الجامعي بالعاشر من رمضان

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار الانتهاء من تنفيذ مشروع المستشفى الجامعي بمدينة العاشر من رمضان بسعة 200 سرير، موضحاً أن المشروع مقام على مساحة 5.68 فدان باستثمارات بلغت نحو 500 مليون جنيه.


وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يتكون من مبنى رئيسي بمساحة 5 آلاف متر مربع بعدد 6 أدوار، كما يضم المشروع مبنى تعليميا بمساحة 1500 مترمربع مكون من دورين، وكذا أماكن انتظار سيارات بجانب المسجد، والخزانات، بنسبة إنجاز بلغت نحو 99%.


وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتى في إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدن الجديدة ولا سيما الخدمات الصحية والتعليمية، وكذا إتاحة أماكن التدريب اللازمة لضمان تخرج كفاءات تواكب التطور في سوق العمل.

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