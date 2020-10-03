حاول تجنبها.. 3 أشياء تزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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في الفترة الأخيرة، تم الكشف عن عدة أشياء تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-١٩"، الذي انتشر خلال الأشهر الأخيرة في مختلف دول العالم بعد تخطيه حدود الصين وعدم سيطرة الحكومات عليه.

النوم أقل من ٧ ساعات
قالت أبحاث أن النوم أقل من 7 ساعات في الليلة قد يزيد من فرص الإصابة بكورونا، كما أشارت دراسات آخرى أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 7 ساعات هم أكثر عرضة للإصابة بالزكام والبرد بثلاث مرات تقريبا من أولئك الذين ينامون 8 ساعات أو أكثر.

وقالت الدراسات إن بخلاف وجود دليل على أن نوعية النوم السيئة بسبب النفس المتقطع أثناء النوم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض كورونا الشديد، فقد أظهرت الدراسات أيضا أن النوم الليلي القصير يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي.

السمنة
كما قالت منظمة الصحة العالمية، إن السمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بعدوى كورونا الوخيمة بمقدار 7 أضعاف، وحثت المنظمة المجتمعات والأفراد على تناول الغذاء الصحي، والحفاظ على النشاط البدني.


أدوية الحموضة
وفي وقت سابق، توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن بعض أدوية الحموضة وعسر الهضم الشائعة قد تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فوجد العلماء القائمون على الدراسة، أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية مثبطات مضخة البروتون الشهيرة، والتي تعمل على علاج الحموضة واضطرابات الهضم، تزيد لديهم فرص الإصابة بفيروس كورونا مقارنة بغيرهم الذين لا يتناولون هذه الأدوية.


يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في الأسبوع الماضي، أن الأمور خرجت عن السيطرة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد في ظل تواصل الإصابات والوفيات في كل مكان، وفشل حكومات وأطباء العالم حتى الآن في التوصل إلى لقاح فعّال قادر على وقف انتشاره، والقضاء على تفشيه الكبير والغريب.

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