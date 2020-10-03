لبلبة تتألق في أحدث جلسة تصويرية بالبلاص (صور)

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements



تألقت النجمة لبلبة، بأحدث جلسة تصويرية جديدة بعدسة المصور محمود رؤوف، وذلك داخل منزلها في الساحل الشمالى، وظهرت بإطلالتين إحداها وهى حاملة للبلاص، والأخرى وهى تروى حديقة منزلها.


وقالت النجمة لبلبة خلال فيديو قام بتصويره المصور محمود رؤوف: "أسعد أوقاتي أقضيها أمام البحر في الساحل الشمالي مع الذكريات الجميلة لوالدتى ووالدى وعائلتى، فكل ركن بمنزلى هناك يحمل ذكرياتى، ولذلك فكل من يطلب مني تغيير ديكورات وأثاث المنزل ارفض بشدة لأنى لا أستطيع تغيير ذكرياتي فكل مفردة في المنزل تذكرني أما بوالدتي أو بوالدي وشقيقتى التى هاجرت للخارج ولم أرها منذ سنوات".

وأضافت النجمة لبلبة: "أنا من المؤسسين للساحل الشمالي فقد امتلكت هذا البيت منذ أكثر من 25 عاما منذ طفولتي وأنا كل صيف أعيش شهر ونصف مع الذكريات ومع الجمال والسحر الطبيعي لشواطئنا المصرية الجميلة التي لا مثيل لها في العالم فهى من أجمل شواطئ العالم فقد ذهبت لكل بلدان العالم وشاهدت شواطئ كثيرة لكن الشواطئ المصرية لا مثيل لها في الجمال والسحر والصفاء والنقاء".

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبين بكورونا

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يستبعد نجمه من مواجهة المقاصة بتعليمات إدارية

منذ ثلث ساعة

ماليك إيفونا يقترب من العودة للدوري المصري

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 21 ساعة

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

رد ناري من نجم الأهلي على شائعات توقيعه لبيراميدز

منذ ساعتين

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

ميدو يعلن عن تأييده لتصريحات حسام البدري بشأن مصطفى محمد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

منذ أقل من ساعة

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

11:01 ص

عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبين بكورونا

10:00 ص

ماليك إيفونا يقترب من العودة للدوري المصري

10:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟