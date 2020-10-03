لبلبة تتألق في أحدث جلسة تصويرية بالبلاص (صور)

Advertisements







تألقت النجمة لبلبة، بأحدث جلسة تصويرية جديدة بعدسة المصور محمود رؤوف، وذلك داخل منزلها في الساحل الشمالى، وظهرت بإطلالتين إحداها وهى حاملة للبلاص، والأخرى وهى تروى حديقة منزلها.





وقالت النجمة لبلبة خلال فيديو قام بتصويره المصور محمود رؤوف: "أسعد أوقاتي أقضيها أمام البحر في الساحل الشمالي مع الذكريات الجميلة لوالدتى ووالدى وعائلتى، فكل ركن بمنزلى هناك يحمل ذكرياتى، ولذلك فكل من يطلب مني تغيير ديكورات وأثاث المنزل ارفض بشدة لأنى لا أستطيع تغيير ذكرياتي فكل مفردة في المنزل تذكرني أما بوالدتي أو بوالدي وشقيقتى التى هاجرت للخارج ولم أرها منذ سنوات".



وأضافت النجمة لبلبة: "أنا من المؤسسين للساحل الشمالي فقد امتلكت هذا البيت منذ أكثر من 25 عاما منذ طفولتي وأنا كل صيف أعيش شهر ونصف مع الذكريات ومع الجمال والسحر الطبيعي لشواطئنا المصرية الجميلة التي لا مثيل لها في العالم فهى من أجمل شواطئ العالم فقد ذهبت لكل بلدان العالم وشاهدت شواطئ كثيرة لكن الشواطئ المصرية لا مثيل لها في الجمال والسحر والصفاء والنقاء".