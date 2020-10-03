وزير الآثارعن الكشف الجديد في سقارة: "بشكر أجدادنا عليه"

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن اليوم تشهد مصر حدثا هاما يبرز تنوع مصر وتفوقها، موضحا أنه يتم الإعلان على كشف آثري جديد بسقارة.





وأشار "العناني"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن كشف أثري جديد، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه تم استخراج 59 تابوتا من آبار الدفن وعمرهم أكثر من 2600 عام، ومعظمهم في حالة جيدة، لافتا إلى أن الكشف يتم الإعلان عنه في حضور 60 سفيرا.



