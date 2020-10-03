مطار القاهرة ينقل 24 ألف راكب على متن 213 رحلة سفر ووصول

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم السبت، 107 رحلات طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالى 12403 راكبا، كما يغادر المطار 106 رحلات سفر لعدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 11985 راكبا.



وأكدت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

أخبار تهمك

رد ناري من نجم الأهلي على شائعات توقيعه لبيراميدز

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بيراميدز يستبعد نجمه من مواجهة المقاصة بتعليمات إدارية

منذ نصف ساعة

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ يوم

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

منذ ساعة و 7 دقيقة

ماليك إيفونا يقترب من العودة للدوري المصري

منذ ساعة و 28 دقيقة

حاول تجنبها.. 3 أشياء تزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا

منذ 38 دقيقة

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يعلن عن تأييده لتصريحات حسام البدري بشأن مصطفى محمد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبين بكورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل لطبيب ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

11:01 ص

عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبين بكورونا

10:00 ص

ماليك إيفونا يقترب من العودة للدوري المصري

10:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟