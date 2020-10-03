الأكاديمية العربية بالإسكندرية تحتفل بتخريج دفعة 2020

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:23 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بتخريج 257 طالبا من كليه الاداره والتكنولوجيا دفعة يوليوسبتمبر ٢٠٢٠، من 4 دول وهم: "252 طالبا مصري، طالب سوداني، وآخر يمني، و3 طلاب من ليبيا".

كما تخرج من قسم اداره الأعمال 248 خريجا وقسم الفندقه والسياحة قام بتخريج 9 خريجين.

أقيم الحفل بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربيه بأبو قير-الاسكندرية بحضور الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية و.أ د. أشرف عادل لبيب عميد كليه الادارة والتكنولوجيا وكوكبه من السفراء والقناصل المعتمدين لدي جمهورية مصر العربيه.

بدأ الحفل بكلمات الخريجين باللغتين العربيه والانجليزية ثم كلمه الدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديميه الذي بدأها ب تحيه كبيره للحضور من اعضاء هيئه التدريس والطلاب واسرهم، ثم أشار الي هذه الدفعه لها مذاق خاص لديه خاصًا مع ظهور هذا الوباء COVID 19 الذي قلب كل الموازين.:" ان نجاحنا في استمرار العمليه التعليمية بصوره جيده مع وجود هذا الوباء لم يكن ليتحقق الا بوجود كوكبه من اعضاء هيئه التدريس والطلاب الذين استطاعوا ان يواكبوا هذا التغير في العمليه التعليمية لتصبح عن بعد فهؤلاء فعلا هم رمز حقيقي للارادة والتحدي.


وتابع، نحمد الله أيضًا علي ما نحن فيه الآن وباننا نستطيع ان نحتفل بتخريج أبنائنا فهذا يثبت اننا نستطيع دائمًا ان نعبر كل الأزمات بنجاح، أيضًا ايّام قليله ونحتفل بذكري اكتوبر المجيد العزيزه علي قلوبنا جميعا والتي هي أيضًا رمز من رموز التحدي والارادة.

و أكد عبد الغفار، ان الأكاديميه تقدم نظام من أرقي أنظمة التعليم علي مستوي العالم العربي كله فهي تثبت كل يوم انها تستطيع الصمود والانطلاق بقوه فلديها اعتمادات دوليه من أرقي جهات الاعتماد في العالم وبها أيضًا نظام تدريب دولي متميز، وأخيرا يحب علينا جميعًا ان نشكر مصرنا العظيمة علي احتضانها الأكاديمية العربية ونشكر جامعه الدول العربيه وأيضًا سيادة معالي الأمين العام لجامعه الدول العربيه السيد أحمد ابو الغيط علي دعمهم الدائم والكامل للأكاديمية.

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