اليوم.. خالد النبوي ضيف برنامج "SNL بالعربي"

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يحل الفنان خالد النبوي، اليوم ضيفًا في الموسم الجديد من برنامج "snl بالعربي، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة"ON E".

وروج خالد النبوي لذلك اللقاء من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، حيث نشر الإعلان الترويجي للحلقة، وعلق عليه قائلًا :"مشينا جد شحتنا سيجارة، مشينا هلس بنينا عمارة، غدًا 11 مساءً".

برنامج "SN L ‎" بالعربي حقق نجاحًا كبيرًا خلال المواسم الثلاثة وشارك في تقديمه مجموعة ‏من الشباب منهم إسلام إبراهيم، محمود الليثي، أحمد سلطان، نانسي صلاح، خالد ‏منصور، نور قدري‎.‎

وفي سياق آخر، يشارك خالد النبوي في فيلم "قمر١٤"، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود زهران ، ﺇﺧﺮاﺝ هادي الباجوري، بطولة أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، محمد علاء، خالد أنور، ومن المقرر طرحه بالسينمات خلال الأيام المُقبلة.

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