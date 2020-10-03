شاكيري يغادر ليفربول

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:17 ص
شاكيري
شاكيري
الفجر الرياضي
Advertisements

بات شيردان شاكيري نجم نادي ليفربول على أعتاب قبل إغلاق نافذة الانتقالات الجارية، لاسيما بعد استبعاده من تشكيلة فريق "الريدز" في كأس "كاراباو" ضد آرسنال.

 

كافح لاعب خط الوسط السويسري للحصول على الفرصة، لخوض مواجهة منذ البداية مع الفريق الأول في ليفربول.

 

وكان من المتوقع أن يبدأ اللقاء مع آرسنال، بعد أن سجل في الجولة الأخيرة في الفوز على لينكولن لكن تم استبعاد شاكيري من التشكيلة بالكامل وسط تقارير عن اهتمام ناديين آخرين بخدماته، مع اقتراب الموعد النهائي.

 

ورداً على سؤال حول شاكيري بعد المباراة، قال يورجن كلوب: "إنه وقت العام الذي حدث فيه شيء ما في الخلفية، علينا الرد في بعض الأحيان وهذا ما فعلناه".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول شاكيري الدوري الانجليزي اخبار الرياضة اليوم

أخبار تهمك

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبين بكورونا

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

منذ أقل من ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

رد ناري من نجم الأهلي على شائعات توقيعه لبيراميدز

منذ ساعتين

ماليك إيفونا يقترب من العودة للدوري المصري

منذ ساعة و 17 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو يعلن عن تأييده لتصريحات حسام البدري بشأن مصطفى محمد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ يوم

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 9 ساعات

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يستبعد نجمه من مواجهة المقاصة بتعليمات إدارية

منذ ثلث ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

11:01 ص

عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبين بكورونا

10:00 ص

ماليك إيفونا يقترب من العودة للدوري المصري

10:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟