شاكيري يغادر ليفربول

بات شيردان شاكيري نجم نادي ليفربول على أعتاب قبل إغلاق نافذة الانتقالات الجارية، لاسيما بعد استبعاده من تشكيلة فريق "الريدز" في كأس "كاراباو" ضد آرسنال.

كافح لاعب خط الوسط السويسري للحصول على الفرصة، لخوض مواجهة منذ البداية مع الفريق الأول في ليفربول.

وكان من المتوقع أن يبدأ اللقاء مع آرسنال، بعد أن سجل في الجولة الأخيرة في الفوز على لينكولن لكن تم استبعاد شاكيري من التشكيلة بالكامل وسط تقارير عن اهتمام ناديين آخرين بخدماته، مع اقتراب الموعد النهائي.

ورداً على سؤال حول شاكيري بعد المباراة، قال يورجن كلوب: "إنه وقت العام الذي حدث فيه شيء ما في الخلفية، علينا الرد في بعض الأحيان وهذا ما فعلناه".