أردوغان يفتعل الأزمات ويصدر فشله الداخلي إلى الخارج

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:19 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات
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يفتعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحروب والأزمات ويصدر فشله الداخلي إلى الخارج، ضمن مفاهيم عائمة وزائفة تدور في فلك ادعاء مكافحة الإرهاب، أو حماية الدين، أو مواجهة مؤامرة خارجية.

 

ويرسم الرئيس رجب طيب أردوغان، عناوين كاذبة يتخذها خندقا يدفن فيه مؤشرات اقتصاده المنهار، ومعدلات التضخم الصادمة، وانهيار العملة، ونضوب موارد الدولة، وغضب الشعب، وحزبه المحتضر بسبب نزيف الانشقاقات.

 

 وتسبب أداء أردوغان الفاشل في إفراز أزمة اقتصادية داخلية دفعت نحو تداين خارجي عجزت أنقرة عن سداده، ما دفع بأردوغان للاستماتة بكل قوة لنهب ثروات سوريا والعراق وليبيا وشرق المتوسط، لتغرق البلاد بين اقتصاد مرهون، ومشهد سياسي مشحون، وفق لـ "العين الإخبارية".

 

في كل مكان زاخر بالثروات الطبيعية، يفتعل أردوغان توترا، أو يؤجج فوضى سائدة بهدف خلق أرضية خصبة لنصب شراكه وفرض هيمنته عبر تدخل عسكري مباشر، أو إبرام اتفاقيات مجحفة تنتهك المعاهدات الدولية.

 

لكن أكثر استفزازاته التي فتحت صفحة جديدة من التوتر كانت توقيعه اتفاقية ترسيم الحدود مع ليبيا في البحر المتوسط، في خطوة شكلت انتهاكا صارخا لقانون البحار الدول، كون الاتفاقية حددا جزءا يتقاطع مع المناطق الاقتصادية لجزيرتي رودوس وكريت التابعتين لأثينا.

 

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