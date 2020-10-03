البيطريين تعلن صرف مستحقات صندوق التكافل المتأخرة للأطباء

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة - آيات عامر
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أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام، إنه سيتم صرف مستحقات الأطباء البيطريين من صندوق التكافل، خلال 10 أيام، والتى كان قد تأخر صرفها طوال عام 2020، مشيرة إلى أنه سيتم صرف مستحقات 200 طبيب بيطرى، مؤكده أنه سيتم الصرف تباعا لباقى المستحقين من الأعضاء. 

وأوضحت النقابة، أن قرار الصرف جاء عقب موافقة مجلس النقابة العامة على الطلب المقدم من مجلس إدارة صندوق التكافل، ومديره الدكتور محمد شفيق، بدعم الصندوق بمبلغ 2 مليون جنيه كسلفة على الصندوق، للمساهمة في صرف تلك المستحقات للأطباء البيطريين الذين خرجوا على المعاش، وأسر المتوفين طوال عام 2020.

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