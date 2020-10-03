ألمانيا تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو 297 ألف حالة

سجلت وزارة الصحة في ألمانيا، اليوم السبت، 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع عدد الإصابات في البلاد إلى 296958.

ووفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تم تسجيل 2563 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 296958، كما تم تسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9527.

وفي وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بروكسل، إن أحدث البيانات عن إصابات فيروس كورونا المستجد "مقلقة"، مؤكدة أن "الأشهر الصعبة" من الجائحة "لم تأت بعد".

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا عالميا مليون حالة وفاة، في حين تجاوز عدد الإصابات في العالم 34 مليون إصابة.