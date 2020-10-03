موعد مباراة ريال مدريد أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفانتي، مساء غدًا الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









وكان ريال مدريد قد حقق الفوز في الجولة الماضية أمام بلد الوليد، بهدف نظيف، سجله النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الإمارات.









ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.



