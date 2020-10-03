"التنمية المحلية": وحدة تنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات ومعدلات رفع تراكمات القمامة

قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتكليف الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة بالمحافظات ومعدلات رفع تراكمات القمامة وإنشاء المحطات الوسيطة والمتحركة وخلايا الدفن الصحي الآمن، وموقف توريد المعدات والالات الجديدة الخاصة بالمنظومة.





حيث تم عقد إجتماع لجنة تسيير ومتابعة وإستلام الأعمال الواردة بعقد المرحلة الأولي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة المشكلة بقرار السيد وزير التنمية المحلية، بمقر الأمانة العامة للوزارة.





وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الإجتماع تضمن مناقشة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطات الوسيطة والمدافن الصحية وموقف توريد المعدات، حيث تبين الإنتهاء من الأعمال المدنية للمحطة الوسيطة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة بنسبة 95%، بالإضافة إلى الإنتهاء من الأعمال المدنية لمحطتي منطقة ناصر ببني سويف ومحطة دمنهور بالبحيرة بنسبة 85% وجاري إستكمال الأعمال المدنية بباقي المحطات.





وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الإجتماع استعرض أيضًا موقف توريد المعدات حيث تم الإنتهاء من توريد جميع معدات المرحلة الأولى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وجاري تسليم المحافظات، لافتًا إلى أن موقف تنفيذ الأعمال بالمدافن الصحية حيث يجري تنفيذ 11 مدفن صحي وجاري البدء في تنفيذ 16 خلية دفن صحي.





كما استعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي لإنشاء مصنعي تدوير المخلفات بدار السلام بمحافظة سوهاج وكذلك مصنع تونا الجبل بمحافظة المنيا حيث تم البدء في تنفيذ الأعمال المدنية وجاري مراجعة واعتماد المواصفات الفنية لخطوط الإنتاج تمهيدًا لتوريدها.



