الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن العقوبة المنتظرة للتونسى فرجانى ساسى، لاعب خط وسط نادى الزمالك.

 

وقال عصام عبد الفتاح، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب اون تايم" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر، عبر فضائية "أون تايم سبورتس":" رد فعل فرجانى ساسى، تجاه أمين حكم المباراة، أمر غير مقبول تماما"، مضيفا:"ما فعله فرجانى ساسى أمر جديد على ملاعبنا المصرية، وأتمنى ألا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى".

 

وتابع عصام عبد الفتاح قائلا: "أشكر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك على قراره التربوى، ضد فرجانى ساسى، وتوقيع عقوبات مالية على اللاعب".

 

وأكمل:"إيقاف فرجانى ساسى، سيكون من بين 4 الى 8 مباريات، وهذا سيكون وفقا لقرار لجنة المسابقات بناء على تقرير الحكم".

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