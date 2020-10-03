جامعة عين شمس تنظم سلسلة من الندوات التوعوية للعاملين بقطاع المدن الجامعية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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نظم قطاع شئون التعليم والطلاب ممثلًا في الإدارة العامة للمدن الجامعية بالتعاون مع الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية وفرق مكافحة العدوى،سلسلة ندوات توعوية لأكثر من ٨٠٠ من الإداريين والإخصائيين العاملين بقطاع المدن الجامعية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدن الجامعية والتحقق من مراعاتها وتنفيذها لضمان سلامة الطلاب والعاملين وكافة المترددين على المدن. 

وقد ألقت المحاضرات الدكتورة مشيرة حليم صبري بفريق مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس.

و في هذا السياق أكد أ.د. عبد الفتاح سعود أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الطلاب وكافة المترددين على الجامعة لضمان عام جامعي آمن، لافتا ً أن هذه الاجراءات الاستباقية قد نفذتها الجامعة منذ ظهور هذا الوباء عالميًا وحتى قبل وصوله إلى مصر.

و أشار إلي أن المنظومة الصحية والطبية بالجامعة نجحت في السيطرة على الأوضاع داخل المجتمع الجامعي الأمر الذي أدى إلى مرور فترة الامتحانات لطلاب السنوات النهائية بسلام ودون التعرض لأية مشكلات، كذلك نجحت الجامعة في تجاوز فترة التنسيق بمراحله الثلاثة للطلاب الجدد بكل سلاسة ويسر.

و أكد أن الجامعة مستمرة في مواصلة حملاتها التوعوية بمخاطر فيروس كورونا لكافة العاملين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس ثم بعد ذلك للطلاب مع بدء العام الجامعي الجديد لتحقيق الأمن الصحي والوقاية لجميع أعضاء المجتمع الجامعي. 

و أضاف أن مستشفيات جامعة عين شمس والإدارة العامة للشئون الطبية على أهبة الاستعداد للتعامل الفوري،مؤكدًا تسخير الجامعة لكل الإمكانات اللازمة لتوفير خدمة طبية على أعلى مستوى.


ومن المقرر أن تقام الندوات التوعوية بقطاع المدن الجامعية تباعًا لكل مقدمى الخدمة للطلبة والطالبات لارشادهم لاتخاذ كافة التدابير اللازمة من الآن وحتى إجراءات التسكين ثم مرحلة ما بعد التسكين، وذلك تحت إشراف أ.د. سامية عبده نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومدير مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس وأ. إبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية. وبتنظيم وحدة الأيزو المستحدثة بقطاع المدن الجامعية ووحدة العلاقات العامة والتوثيق والدعم الفنى.

 
جامعة عين شمس تنظم سلسلة من الندوات التوعوية للعاملين بقطاع المدن الجامعية
جامعة عين شمس تنظم سلسلة من الندوات التوعوية للعاملين بقطاع المدن الجامعية
جامعة عين شمس تنظم سلسلة من الندوات التوعوية للعاملين بقطاع المدن الجامعية
جامعة عين شمس تنظم سلسلة من الندوات التوعوية للعاملين بقطاع المدن الجامعية
جامعة عين شمس تنظم سلسلة من الندوات التوعوية للعاملين بقطاع المدن الجامعية
جامعة عين شمس تنظم سلسلة من الندوات التوعوية للعاملين بقطاع المدن الجامعية

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