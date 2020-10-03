اللقاء الأول لمحمد الشرنوبي وزوجته مع سارة الطباخ.. تعرف علي التفاصيل!

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:46 ص
يارا أحمد
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شهد حفل زفاف الفنان امير شاهين، و منة جاب الله شقيقة المنتج أحمد عبد العاطي، اللقاء الأول لمحمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض مع المنتجة سارة الطباخ بعد خلافات أغنيته الأخيرة "قلبي ارتاح " والذي قام بغنائها في حفل الزفاف.

وكان هناك حضور من عدد كبير من نجوم الحفل وأحيا حفل الزفاف الهضبة عمرو دياب والنجم تامر حسني.

وبدأ حفل الزفاف بعقد القران بحضور الفنان هاني سلامة ومحمد الشرنوبي، والمنتج أحمد عبدالعاطي، وآخرون.

وجلست إلهام شاهين شقيقة أمير بجواره وكذلك أيمن شاهين شقيقه الأكبر.

ويحتفل أمير شاهين بزفافه اليوم على منة جاب الله بعد أقل من شهر على الخطوبة.

واحتفل أمير بداية الشهر الماضي بخطوبته بالساحل الشمالي في حضور عدد محدود من المقربين، بينهم هالة صدقي وهنا شيحة.

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