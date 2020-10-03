هل ترامب مصاب بكورونا حقا؟.. طبيبة بمستشفى الرئيس الأمريك تكشف الحقيقة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:45 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أية سويد
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بالأمس، ذكرت وسائل إعلامية أنه تم نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مركز (والتر ريد) الطبي العسكري في واشنطن، بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.

ولم تضيف الصحف أي زيادة على الخبر أو يوضحوا إن كان ذلك لتردي حالته الصحية بسبب فيروس كورونا الذي أصيب به.

وهبطت مروحية عسكرية في البيت الابيض لنقل ترامب الى المستشفى، وقال البيت الأبيض إنه تم نقل الرئيس دونالد ترامب المصاب بفيروس كورونا إلى المستشفى "لإجراء فحوص"

وأوضح مراسلوا الصحف الأمريكية المختصين بشئون البيت الأبيض أن المروحية التي جاءت لنقل ترامب للمستشفى هبطت بالقرب من باب البيت الابيض على غير العادة.

وقالت شبكة «CNN» الأمريكية، نقلًا عن مصادر في البيت الأبيض إن الرئيس ترامب يعاني من الحمى منذ صباح أمس.

وأوضحت نقلا عن مسئول بالبيت الأبيض، أن ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.

وأضاف المسؤول، أن الأطباء نصحوا ترامب بذلك حتى يتسنى له تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

ونشرت الصحف لقطات لترامب بعد خروجه من البيت الأبيض وهو يرتدي قناعا وبدلة ولوح لوسائل الإعلام، لكنه لم يتوقف عن الكلام، وتبعه رئيس الاركان "مارك ميدوز مرتديا قناعا وركبا المروحية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، إن مركز والتر ريد الطبي أوضح ان ترامب سيقضي الايام المقبلة في المركز، موضحة أن ترامب ظهر عليه أعراض خفيفة ويعمل طول اليوم.

وبالأمس، خرج ترامب في فيديو خلال حسابه على "تويتر" وقال أنه يعتقد أنه بصحة جيدة"، ووجه الشكر للجميع على الاهتمام به والسؤال عنه.


إصابة ترامب تسبب بحيرة للإعلاميين الذين يعلمون أن ترامب يجري يوميا فحوصات طبية، فكيف لم يتم الكشف عن الإصابة مبكرا، وقال كريس كومو، مراسل شبكة "سي إن إن": "لا أفهم كيف، حتى لو كان ذلك صحيحًا، لم يكن لديهم أي مؤشر على أي نوع من العدوى حول الرئيس مع هوب يكس - وهذا غير منطقي"، متسائلا:"لماذا انتظروا 24 ساعة بعد إجراء الاختبار؟".

وقالت طبيبة الطواري بمركز "والتر ريد" إن أمر معرفة ترامب بالفيروس وتشخيصه وعلاجه في نفس اليوم أمر غير طبيعي، قائلة:" عادة ما يستغرق ظهور أعراض الفيروس التاجي من خمسة إلى سبعة أيام، ثم من خمسة إلى ثمانية أيام لبدء ظهور أعراض حادة مثل ضيق التنفس. لكي يصل الرئيس إلى نقطة الحاجة إلى العلاج ويبقى في المستشفى في غضون 24 ساعة من التشخيص - وهي عملية تستغرق عادةً أسبوعين - "ليس منطقيًا".

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