موعد مباراة برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره إشبيلية، مساء غدًا الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









وكان برشلونة قد حقق الفوز في الجولة الماضية أمام سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بينما تمكن إشبيلية من الفوز على إيبار بهدف نظيف.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.









ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد إشبيلية في المركز السادس برصيد 6 نقاط أيضًا.