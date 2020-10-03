رد ناري من نجم الأهلي على شائعات توقيعه لبيراميدز

حرص حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، على كشف حقيقة ما تردد بشأن رحيله عن القلعة الحمراء، في الموسم المقبل.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن حسين الشحات تلقى عرضا لا يرفض، وسيرحل عن الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وقال الشحات، في فيديو مصور عبر حسابه على "تويتر"، إن العرض الذي كان يقصده هو الترويج لأحد رعاة النادي الأهلي.

وأضاف: "الحديث عن رحيله من القلعة الحمراء، عار تماما عن الصحة".

وطالب الشحات جماهير الأهلي بعدم الالتفات لما يتردد من شائعات، مشددا على أنه لا يفكر في الرحيل وسعيد بتواجده في القلعة الحمراء.