22 مليون مشاهدة لأغنية "اختراع" لتامر حسني والعسيلي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:59 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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حقق فيديو كليب "اختراع" للفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي نجاحاً كبيراً، حيث تخطى ال 22 مليون مشاهدة، بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

تعد أغنية "اختراع" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني .

يذكر أن أغنية اختراع" لتامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم "تامر"الجديد، والذي يحمل اسم "خليك فولاذي" وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

ويتعاون تامر حسني في ألبومه الجديد "خليك فولاذي" مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: "تامر علي، تامر حسين، مدين، وأحمد عبدالسلام، وأحمد المالكي، ومحمد عاطف، وعلي فتح الله، ويحيى يوسف"، وآخرون.


يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني مشاركته فى فيلم "الفلوس" مع عائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، وعلي ربيع وزينة، من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطي.

من جهة أخرى، وضع المطرب تامر حسني، اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "خليك فولاذي" والذي انتهى من تسجيله تمهيدا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

يتعاون تامر في الألبوم الجديد مع عدد من الملحنين والشعراء ولعل أبرزهم أمير طعيمة ورمضان محمد وتامر حسين ومحمد عاطف، أما من الملحنين الذين يتعاون معهم فكل من احمد زعيم ومحمد جمال وتامر على ومحمد حمزة.

وينتظر تامر حسنى خلال الأيام القليلة المقبلة عرض فيلمه الجديد "مش انا" الذى يتعاون فيه مع حلا شيحة وماجد الكدوانى وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وكانت آخر أفلامه "الفلوس" والذى يحقق نجاحا كبيرا عن عرضه فى السينما وشارك فى بطولته مع عدد من النجوم منهم زينة وعائشة بن احمد وخالد الصاوي.

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