النصر يتحدى بيرسبوليس في قمة نارية بنصف نهائي دوري أبطال آسيا

يلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره بيرسبوليس الإيراني، اليوم السبت، على ملعب جاسم بن حمد في قطر، في مواجهة نارية بنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

يدخل النصر مباراة اليوم بثقة كبيرة، بعدما نجح في تحقيق نتائج قوية طوال مشواره في البطولة.

ويسعى العالمي للتأهل للمباراة النهائية وتحقيق لقب آسيوي تاريخي، بعدما تغلب الفريق على نظيره الأهلي في ربع نهائي البطولة الآسيوية.

وكان بيرسبوليس قد تأهل لنصف النهائي، بعدما تغلب على باختاكور الأوزبكي في الدور الماضي.

وتحدث المدير الفني لفريق النصر السعودي، البرتغالي روي فيتوريا، عن المواجهة، وأكد أن المنافس فريق كبير ويحترمه كثيراً لكنه يثق في قدرة فريقه على تحقيق الفوز، والوصول إلى النهائي الآسيوي، ولا ينظر أبداً إلى تاريخ المشاركات السابقة في الآسيوية.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء: "في مثل هذه المباريات فإن التركيز مهم جداً، لذلك عليك أن توازن بين ما تفكّر فيه، وما تشعر به، نحترم بيرسبوليس، ونثق بقدرتنا على تحقيق الفوز."

وعن مشاركات النصر السابقة في البطولة، أكد أنه لا ينظر للتاريخ ولا يهتم به أبداً، لأنه إذا نظر له فإن النصر لم يتواجد في هذا الدور في الـ16 عام السابقة، لذلك فإنه يفكر في المباراة فقط، ويملك الثقة العالية.

وأشار فيتوريا إلى سعادته الكبيرة بالتواجد في نصف نهائي آسيا، مؤكداً أن المباراة ستكون صعبة أمام الإيرانيين، لكن النصر يريد أن يكون في النهائي فقط.