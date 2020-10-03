أحمد السقا:"قدمت دوري في "الاختيار" وبطني متخيطة 17 غرزة"

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أوضح الفنان أحمد السقا أن مشاركته في الأعمال الفنية لزملائه كضيف شرف تُعد مجاملة راقية لهم.



وتحدث الفنان أحمد السقا أيضًا عن كواليس مشاركته في مسلسل "الاختيار"، وذلك أثناء لقائه في برنامج "معكم" لمنى الشاذلي، مُوضحًا أنه قام بإجراء عملية فتاق وقتها، وكان هناك جرحًا في بطنه يتطلب 17 غرزة، وحينما تواصلوا معه قام بالإعتذار، لافتًا أنه تلقى إتصالاً هاتفيًا جعله يشعر بقيمته كفنان، مما جعله يتراجع عن قراره، فإضطر للذهاب للتصوير برفقة الطبيب الخاص به.



كما تحدث أيضًا عن حبه الشديد للخيل قائلًا: "بحب الخيل حتى الموت ومعنديش حاجة اعملها غير اني أتمرن وأركب خيل واشتغل ومبعملش حاجة تاني واللي يعرف يعمل زيي يعمل".



وأشار أحمد السقا أن والدته هي حفيدة الفنان عبده السروجى صاحب أغنية "غريب الدار" و"على بلد المحبوب وديني".