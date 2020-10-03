أحمد السقا:"قدمت دوري في "الاختيار" وبطني متخيطة 17 غرزة"

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:44 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


أوضح الفنان أحمد السقا أن مشاركته في الأعمال الفنية لزملائه كضيف شرف تُعد مجاملة راقية لهم.

وتحدث الفنان أحمد السقا أيضًا عن كواليس مشاركته في مسلسل "الاختيار"، وذلك أثناء لقائه في برنامج "معكم" لمنى الشاذلي، مُوضحًا أنه قام بإجراء عملية فتاق وقتها، وكان هناك جرحًا في بطنه يتطلب 17 غرزة، وحينما تواصلوا معه قام بالإعتذار، لافتًا أنه تلقى إتصالاً هاتفيًا جعله يشعر بقيمته كفنان، مما جعله يتراجع عن قراره، فإضطر للذهاب للتصوير برفقة الطبيب الخاص به.

كما تحدث أيضًا عن حبه الشديد للخيل قائلًا: "بحب الخيل حتى الموت ومعنديش حاجة اعملها غير اني أتمرن وأركب خيل واشتغل ومبعملش حاجة تاني واللي يعرف يعمل زيي يعمل".

وأشار أحمد السقا أن والدته هي حفيدة الفنان عبده السروجى صاحب أغنية "غريب الدار" و"على بلد المحبوب وديني".

أخبار تهمك

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل لطبيب ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

العظمى تتخطى 40.. تعرف على تفاصيل طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ ساعتين و 35 دقيقة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو يعلن عن تأييده لتصريحات حسام البدري بشأن مصطفى محمد

منذ 39 دقيقة

الأهلي يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 12 ساعة

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

ميدو يعلن عن تأييده لتصريحات حسام البدري بشأن مصطفى محمد

09:27 ص

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

07:03 ص

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

06:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟