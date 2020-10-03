برشلونة يكشف حقيقة رحيل ديمبيلي

ا ستبعد المدير الرياضي لنادي برشلونة الاسباني، رامون بلانيس، رحيل مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، وذلك رداً على تقارير صحافية ربطت اسم اللاعب الدولي بمانشستر يونايتد قبل ثلاثة أيام من إقفال سوق الانتقالات الإثنين المقبل.





وأكد بلانيس خلال حفل تقديم الوافد الجديد الظهير الأيمن الشاب الأمريكي سيرجينيو ديست (19 عاماً) من أياكس امستردام الهولندي لمدة خمسة أعوام بصفقة بلغت 21 مليون يورو، لوسائل الإعلام "لا توجد اي مفاوضات مع مانشستر يونايتد. هو (ديمبيلي) لاعب نعتمد عليه".





وتابع "نأمل في أن نتمكن من الاستفادة من موهبته الكروية وأنا مقتنع من واقع انه سيخوض عاما جيدا معنا".





وبخلاف حال ديمبيلي، شرّع بلانيس باب الرحيل أمام الفرنسيين الآخرين المدافعين صامويل أومتيتي وجان-كلير توديبو.