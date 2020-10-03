أحمد السقا ينقذ سليمان عيد من الغرق.. اعرف التفاصيل

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف الفنان الفنان، عن موقف كوميدي ل الفنان سليمان عيد مؤكدا بأنة علاقة قوية ووصفة ب "عشرة عمر"، قائلا إن كل منهما ينفذ مقالب في الآخر، معقبا: "هو أطيب واحد بس بيجنني، وبجننه.


وقال "السقا" خلال لقاء ببرنامج "معكم"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه في أحد المرات اتفق هو وسليمان عيد، والفنان محمود عبدالمغني، على الذهاب إلى الإسكندرية لقضاء يوم هناك، ويأكلون سمكا، ثم يعودون، وبالفعل سافروا، ووصلوا للفندق، والساعة التاسعة صباحا نزلوا إلى البحر بناء على طلب "عيد"، وقال له: "لازم أعوم عشان عضلة القلب".


وأضاف "السقا"، أنه أثناء عوم سليمان عيد كان سيغرق، وحاول إنقاذه، معقبا: "غطس خالص في الميه"، بينما كان محمود عبدالمغني يصرخ قائلا: "متسبنيش يا أستاذ"، موضحا أنه حاول إنقاذ "عيد" لمسافة طويلة، ثم أنقذ محمود عبدالمغني.

وأشار ، أنه بعد ذلك ذهب "عيد" للنوم في الشمس، فتعرض لحروق من الدرجة الثالثة

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