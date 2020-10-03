عمرو أديب يكشف الأزمة التي يعيشها الإخوان

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك سؤال يراود الإخوان منذ عدة أيام، وهو "مين بيبعنا" خاصة بعد تسريب تحركاتهم وأمور دقيقة تخصهم الفترة الماضية.

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، على التويتة التي نشرها الدكتور أيمن نور عبر حسابه الشخصي "استأذن في انصراف وشيك"، قائلا: "ممكن تكون لعبة، أو بيجمد نشاطه.. محدش فاهم".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن جماعة الإخوان تسيطر عليها حالة من التخبط، متابعا: "الإخوان بيبيعوا بعض".

إقرأ أيضا..
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، مقطع فيديو، يفضح المقاول الهارب محمد علي ويكشف رغبته في جني الأموال من قطر، نقلًا عن موقع العربي الحديث.

وقال محمد علي خلال الفيديو: "النجاح هييجي منين؟ قولتلك أول حاجة خدها كده قطر وطن عربي وبيحبني، والمغرب بيحبوني والجزائر بيحبوني، بس أغناهم قطر هايشتروا الفيلم بتاعنا، معاك برومو هيشتروه عشان هما بيكروهوا السيسي وأنا معاهم، وهما بيحبوني".

واستكمل: "هيدونا الفلوس إللي إحنا صرفناها وأكتر، بس خلاص جيبنا تكاليفنا ونبدأ بقى نبيع نتفليكس وفتحي فيلكس وشريف فيلكس، ونجيب الصحف الأمريكية ده مكسب زيادة، بس إحنا التارجت عشان قطر معاها فلوس، وهما بيعشقوني عشق، لما نعملهم فيلم حبتين أكشن وبتاع هيروح الأجانب لما قطر تشتري هيشتروا، تكون كده جيبت دنيتك وفلوسك وادي الراجل فلوسه ببرومو، هناخد الفلوس هفكر معاك في الفيلم وهروق".

وأضاف: "تعالى بقى نلعب في الفيلم، المكالمة دي إللي بيني وبينك، التانية الناس تبعتلي فلوس همضي معاك، كده إنت أونس، مفيش مكالمات تاني، تبعت أجي أصور ونتكلم في الفيلم دهاليز الفيلم".

أخبار تهمك

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 12 ساعة

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ حوالي 18 ساعة

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يعلن عن تأييده لتصريحات حسام البدري بشأن مصطفى محمد

منذ 41 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

العظمى تتخطى 40.. تعرف على تفاصيل طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 20 ساعة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ يوم

بيان عاجل لطبيب ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

الأهلي يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

ميدو يعلن عن تأييده لتصريحات حسام البدري بشأن مصطفى محمد

09:27 ص

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

07:03 ص

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

06:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟