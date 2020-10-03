وفيات كورونا في الهند تتخطى حاجز الـ 100 ألف حالة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية الهندية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، تجاوزت حاجز 100 ألف حالة.

 

 وأصبحت دولة الهند، ثالث دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، من حيث عدد الوفيات، وذلك في وقت لا تظهر فيه أي مؤشرات عن انحسار الوباء.

 

وقد ارتفع عدد الوفيات إلى 100,842 حالة وفاة، بينما زادت الإصابات 79,476 حالة مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 إلى 6.47 مليون إصابة، بحسب ما ذكرت رويترز.

 

وكانت دولة الهند، ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، حاليا سجلت أعلى معدل إصابات يومية بالفيروس في العالم.

 

ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، يبدو أن الهند في طريقها قريبا لتتخطى الولايات المتحدة من حيث الإصابات، إذا ظلت وتيرة الإصابات بالفيروس على هذا المنوال، حيث بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة التي سجلت حتى الآن 7,332,200 إصابة.

 

غير أن الهند تبعد كثيرا عن الولايات المتحدة من حيث الوفيات، حيث أن الوفيات بين الأميركيين المصابين بـفيروس كورونا تبلغ الضعف تقريبا، وتحديدا 208,695 حالة وفاة.

 

غير أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الهند تثير الشكوك، إذ قال الخبير في علم الأوبئة تي. جاكوب جون لفرانس برس "لا نعرف إلى أي درجة يمكن الاعتماد على معدلات الوفيات الصادرة عن الهند".

 

وأضاف "لا تملك الهند نظام مراقبة للصحة العامة يسجل بشكل فوري جميع الأحداث والوفيات المرتبطة بالأمراض"، بحسب فرانس برس.

 

وعلى الرغم من إجرائها نحو مليون فحص كل يوم، تعد نسبة السكان في الهند الذين يخضعون لفحوص كوفيد-19 أقل بكثير من دول أخرى عديدة.

 

أخبار تهمك

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ يوم

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

العظمى تتخطى 40.. تعرف على تفاصيل طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ميدو يعلن عن تأييده لتصريحات حسام البدري بشأن مصطفى محمد

منذ 39 دقيقة

الأهلي يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار

منذ حوالي 14 ساعة

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل لطبيب ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 19 ساعة

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

ميدو يعلن عن تأييده لتصريحات حسام البدري بشأن مصطفى محمد

09:27 ص

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

07:03 ص

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

06:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟