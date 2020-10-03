وفيات كورونا في الهند تتخطى حاجز الـ 100 ألف حالة

أعلنت السلطات الصحية الهندية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، تجاوزت حاجز 100 ألف حالة.

وأصبحت دولة الهند، ثالث دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، من حيث عدد الوفيات، وذلك في وقت لا تظهر فيه أي مؤشرات عن انحسار الوباء.

وقد ارتفع عدد الوفيات إلى 100,842 حالة وفاة، بينما زادت الإصابات 79,476 حالة مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 إلى 6.47 مليون إصابة، بحسب ما ذكرت رويترز.

وكانت دولة الهند، ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، حاليا سجلت أعلى معدل إصابات يومية بالفيروس في العالم.

ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، يبدو أن الهند في طريقها قريبا لتتخطى الولايات المتحدة من حيث الإصابات، إذا ظلت وتيرة الإصابات بالفيروس على هذا المنوال، حيث بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة التي سجلت حتى الآن 7,332,200 إصابة.

غير أن الهند تبعد كثيرا عن الولايات المتحدة من حيث الوفيات، حيث أن الوفيات بين الأميركيين المصابين بـفيروس كورونا تبلغ الضعف تقريبا، وتحديدا 208,695 حالة وفاة.

غير أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الهند تثير الشكوك، إذ قال الخبير في علم الأوبئة تي. جاكوب جون لفرانس برس "لا نعرف إلى أي درجة يمكن الاعتماد على معدلات الوفيات الصادرة عن الهند".

وأضاف "لا تملك الهند نظام مراقبة للصحة العامة يسجل بشكل فوري جميع الأحداث والوفيات المرتبطة بالأمراض"، بحسب فرانس برس.

وعلى الرغم من إجرائها نحو مليون فحص كل يوم، تعد نسبة السكان في الهند الذين يخضعون لفحوص كوفيد-19 أقل بكثير من دول أخرى عديدة.