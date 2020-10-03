شاهد.. طلب عمرو أديب الغريب بسبب قنوات الإخوان

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإخوان يرددون أن الإعلام المصري يهاجمهم، مضيفا مخاطبا الإخوان، "انتم عندكم قناة بتصحوا كل يوم الصبح تهاجموا البلد.. ابعد عني وأنا أبعد.. بيستعبطوا".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "أي حاجة تمس جمهورية مصر العربية مش هنسبها.. أنا نفسي مرة أعمل فيديو 5 دقائق اشتم فيه.. عندي 5 شتائم نفسي أقولهم".



وتابع، "الناس اللي برة متهمنيش، يهمني الناس اللي جوة.. اللي برة مش حاسين بحد، كل اللي يهمهم الفلوس والجنسيه، دول مش مانديلا، دول تجار، الناس دي بقت عريانة ملط أمام الشعب المصري".



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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، مقطع فيديو، يفضح المقاول الهارب محمد علي ويكشف رغبته في جني الأموال من قطر، نقلًا عن موقع العربي الحديث.



وقال محمد علي خلال الفيديو: "النجاح هييجي منين؟ قولتلك أول حاجة خدها كده قطر وطن عربي وبيحبني، والمغرب بيحبوني والجزائر بيحبوني، بس أغناهم قطر هايشتروا الفيلم بتاعنا، معاك برومو هيشتروه عشان هما بيكروهوا السيسي وأنا معاهم، وهما بيحبوني".



واستكمل: "هيدونا الفلوس إللي إحنا صرفناها وأكتر، بس خلاص جيبنا تكاليفنا ونبدأ بقى نبيع نتفليكس وفتحي فيلكس وشريف فيلكس، ونجيب الصحف الأمريكية ده مكسب زيادة، بس إحنا التارجت عشان قطر معاها فلوس، وهما بيعشقوني عشق، لما نعملهم فيلم حبتين أكشن وبتاع هيروح الأجانب لما قطر تشتري هيشتروا، تكون كده جيبت دنيتك وفلوسك وادي الراجل فلوسه ببرومو، هناخد الفلوس هفكر معاك في الفيلم وهروق".



وأضاف: "تعالى بقى نلعب في الفيلم، المكالمة دي إللي بيني وبينك، التانية الناس تبعتلي فلوس همضي معاك، كده إنت أونس، مفيش مكالمات تاني، تبعت أجي أصور ونتكلم في الفيلم دهاليز الفيلم".

