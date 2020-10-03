"بالبنط العريض"لـ حسين الجسمي تتخطى 166 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

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حقق الفنان حسين الجسمي نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" حيث تخطت عدد مشاهدتها حاجز الـ 166 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



أغنية "بالبنط العريض"من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما.



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما أنت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. وأقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".