"بالبنط العريض"لـ حسين الجسمي تتخطى 166 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


حقق الفنان حسين الجسمي نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" حيث تخطت عدد مشاهدتها حاجز الـ 166 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "بالبنط العريض"من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما أنت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. وأقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

أخبار تهمك

العظمى تتخطى 40.. تعرف على تفاصيل طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بيان عاجل لطبيب ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يعلن عن تأييده لتصريحات حسام البدري بشأن مصطفى محمد

منذ 42 دقيقة

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ يوم

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ حوالي 18 ساعة

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار

منذ حوالي 14 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

ميدو يعلن عن تأييده لتصريحات حسام البدري بشأن مصطفى محمد

09:27 ص

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

07:03 ص

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

06:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟