ميدو يعلن عن تأييده لتصريحات حسام البدري بشأن مصطفى محمد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:27 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة تأييده لتصريحات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر تجاه مصطفى محمد مهاجم الزمالك.


ميدو غرد عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"مصطفى محمد افضل مهاجم في مصر ولكن طبيعي ان مدرب المنتخب يطلع يقول انه محتاج يشتغل على نفسه كتير علشان يكون المهاجم الاساسي للمنتخب".


وأضاف :"المدرب من حقه انه يستخدم الاعلام في بعض الاوقات لاخراج افضل ما عند لاعبيه خاصة لو كان لاعيب صغير في السن".


وتابع :"لازم كلنا نستنى قرارات حسام البدري الفعليه وليس تصريحاته..ممكن يكون حسام البدري بيستفز مصطفى علشان يموت نفسه علشان يكون المهاجم الاساسي للمنتخب".


واستطرد :"لو حسام البدري صرح  دلوقتي ان مصطفى احسن مهاجم في مصر تبقى دي بداية النهاية بالنسبه لمصطفى!! انا مع تصريحات حسام البدري!!".


وأوضح :"‏مصطفى من نوعية اللاعيبه اللي لازم يتحط تحت ضغط على طول علشان يديك احسن حاجه عنده".


وأشار :"ماعنديش اي شك ان مصطفى هيكون مهاجم المنتخب الاساسي مع حسام البدري".


وأردف :"مش فاهم في ناس عايزه مدرب المنتخب يقول للاعيبه الصغيره اهلا بيكم مكانكوا محجوز في المنتخب".


وواصل :"اعملوا اللي انتوا عايزينه الفتره اللي جايه وانا في ظهركوا..مفيش اي مدرب كبير بيعمل كده ابدا!!".


واختتم :"اخيرا لو لم يشرك البدري مصطفى محمد اساسيا مع المنتخب واعطاه الوقت الكافي في المباريات القادمة لان يثبت للجميع انه  يستطيع ان يكون المهاجم الاساسي  سأكون اول المنتقدين له ولكن حتى الان انا مع تصريحاته فيجب ان يعلم مصطفى بان مازال امامه الكثير من العمل ليكون مهاجم مصر الاول".

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