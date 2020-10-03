هل إصابة ترامب أمر مختلق.. مستشاره يكشف الحقيقة

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استبعد الدكتور وليد فارس، المحلل السياسي والمستشار السابق للحملة الانتخابية لدونالد ترامب، أن تكون إصابة ترامب وزوجته بفيروس كورونا أمر مختلقا، معلقا: "هذا طرح مؤامراتي.. نشوفه في كتب جييمس بوند، وليس فالحقيقة".



وأشار "فارس"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه يجب أن نعترف أن الكورونا اخترقت حلقات الحماية للرئيس، مضيفا أن ترامب كان قد اتخذ قرار ألا يلتزم بالمخبأ تحت الأرض.



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أصدر طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بيانًا عاجلًا قال فيه إن الرئيس بدأ بتلقي عقار ريمديسفير المضاد لفيروس كورونا.



ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بـ"كوفيد-19" بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.



وقال ترامب، إنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.



وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في البيت الأبيض.



وكان الرئيس الأمريكي قد قال مساء الخميس، إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.



وكتب ترامب على تويتر "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا"، مضيفا "في الأثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!"، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يوما.







وأكد ترامب عبر "فوكس نيوز"، أن نتائج اختبار "كوفيد-19" لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟".







وأضاف متحدثا عن هيكس: "تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى".







وكانت هيكس على متن طائرة الرئاسة "إير فورس" وأن مع الرئيس الأمريكي عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.



